Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту «Бен Гурион» в Тель-Авиве вместе с женой Авдотьей Смирновой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав фото пары.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России, который он занимал с декабря 2020 года. В СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

Позднее источники в окружении бывшего чиновника сообщили, что Анатолий Чубайс находится в Италии, где у него есть собственность, и пока не собирается возвращаться в Россию.

По словам очевидцев, Чубайс и его жена могли прилететь в Израиль из Италии ночным рейсом и покинули аэропорт в сопровождении охраны.

Телеграм-канал "Осторожно, Новости"

При этом, комментируя ситуацию, представители бывшего главы «Роснано» опровергли информацию о том, что Анатолий Чубайс прилетел из Италии.

«Чубайсы несколько лет не были в Италии, у них там никакой собственности нет, прилетели они из другой страны, без охраны, ПЦР-тест сдавали», - пояснил собеседник канала.