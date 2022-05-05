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40 минут назад

Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Алиса Селезнёва

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту «Бен Гурион» в Тель-Авиве вместе с женой Авдотьей Смирновой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав фото пары.

Чубайса заметили в аэропорту Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России, который он занимал с декабря 2020 года. В СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

Позднее источники в окружении бывшего чиновника сообщили, что Анатолий Чубайс находится в Италии, где у него есть собственность, и пока не собирается возвращаться в Россию.

По словам очевидцев, Чубайс и его жена могли прилететь в Израиль из Италии ночным рейсом и покинули аэропорт в сопровождении охраны.

Телеграм-канал "Осторожно, Новости"

При этом, комментируя ситуацию, представители бывшего главы «Роснано» опровергли информацию о том, что Анатолий Чубайс прилетел из Италии.

«Чубайсы несколько лет не были в Италии, у них там никакой собственности нет, прилетели они из другой страны, без охраны, ПЦР-тест сдавали», - пояснил собеседник канала.

27 апреля Чубайс не пришел в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний по делу о краже у него имущества на 70 миллионов рублей. Заседание было перенесено на 25 мая для выяснения причин отсутствия потерпевшего и одного из свидетелей.

Общество,Видео,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Дмитрий Песков,Роснано,
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