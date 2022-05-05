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46 минут назад

Забег «Вертикальный километр» прошел на Эльбрусе

Lenta.ruиещё 2

На Эльбрусе открылся фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, в его рамках прошел забег «Вертикальный километр», в котором приняли участие 163 спортсмена из более чем 40 регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

На Эльбрусе прошел забег «Вертикальный километр»
Фото: ТАССТАСС

По словам директора фестиваля Ильи Кузнецова, всего зарегистрированы 167 участников, это несколько меньше, чем прошлые годы. ников, это несколько меньше, чем прошлые годы.

«Так как фестиваль международный, в прошлые годы он собирал большое количество спортсменов из-за рубежа. В этом году он, несмотря ни на что, сохраняет международный статус — у нас присутствуют спортсмены из Монголии, Казахстана», — сообщил он.

Забег «Вертикальный километр» на дистанции от поляны Азау до станции канатной дороги «Мир» прошел в непростых погодных условиях — ночью выпал снег, и снегопад продолжался во время соревнований.

Первое место в абсолютном зачете среди мужчин занял Виталий Чернов из Иркутской области, показав время 46 минут 8 секунд. Второе место занял один из лидеров сборной России Евгений Марков (Свердловская область) — 46 минут 52 секунды. Третье место — Виталий Шкель (КБР) с результатом 48 минут 45 секунд.

Среди женщин выиграла Елена Кравченко (Иркутская область), ее время составило 52 минуты 3 секунды. Второе место заняла Ирина Морозова из Иркутской области — 54 минуты 28 секунд, и третье место у Марины Черноусовой из Новосибирской области 54 минут 48 секунд.

Общество,Ирина Морозова,Елена Кравченко,Виталий Чернов,Илья Кузнецов,Евгений Марков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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