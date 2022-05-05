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1 час назад

На Байкале открыли паромную переправу на остров Ольхон

Lenta.ru

«Восточно-Сибирское речное пароходство» открыло бесплатную паромную переправу на остров Ольхон на Байкале 5 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

На Байкале открыли бесплатную паромную переправу на остров Ольхон
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в местном правительстве, пассажиров и автотранспорт доставляют три парома разной вместимости. Например, паром «Дорожник» предназначен для перевозки 50 человек и восьми легковых машин. «Ольхонские ворота» вмещают 100 человек и 16 автомобилей, а «Семен Батагаев» — 96 человек и 16 машин.

Путешественников предупредили, что рейсы не будут выполняться в темное время суток в течение мая из-за риска наноса льда в пролив Ольхонские ворота.

Ранее в апреле стало известно, что на Байкале построят парк-сад со скульптурами известного российского художника Даши Намдакова. Проект будет реализован при поддержке основателя Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова.

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