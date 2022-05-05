Пока вы спали: раскол в Швеции из-за НАТО и Псаки о патриархе Кирилле

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Швеции назрел политический раскол из-за вступления в НАТО

Видео дня

Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) выступает против возможного вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл.

«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», - приводит слова Страндхелл Svenska Dagbladet.

Глава OMV заявил о неготовности ЕС к отказу от российского газа

Страны ЕС не готовы к введению эмбарго на российский газ, так как отказ от поставок вызвал бы тяжелые последствия для европейской экономики. Об этом в интервью Kurir заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн.

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», - подчеркнул он.

В США допустили введение санкций против патриарха Кирилла

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга с журналистами о возможности введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Белого дома.

«Я бы сказала, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем рассматривать варианты, но сегодня мне нечего анонсировать», - пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Немцев предупредили о вероятности дефицита бензина

Восток Германии зависит от НПЗ в городе Шведт, который использует российскую нефть, и из-за введения эмбарго жители могут столкнуться с дефицитом бензина. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, пишет РИА Новости.

«К сожалению, нельзя исключать, что действительно возникнет дефицит. Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина», - пояснил он, заверив, что власти Германии работают над предотвращением такого сценария.

Названы дешевеющие вслед за долларом товары

Высокие цены на ряд товарных групп обусловлены дефицитом из-за ухода иностранных производителей с российского рынка, однако ситуация может измениться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта. Об этом агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.