В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
4 часа назад

Министр культуры Любимова сообщила, что коллекция братьев Морозовых доставлена в РФ

FBM.ruиещё 15

Коллекция Морозовых вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что экспонаты выставки «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых», проходившей во Франции, вернулись в РФ.

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — рассказала Любимова в Telegram-канале.

На выставке в Париже были представлены 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи, а также ещё две из Русского музея. На транспортировку потребовалось практически 20 дней, она завершилась 2 мая.

Также министр сообщила о том, что полную коллекцию Морозовых можно будет увидеть летом в российской столице в ГМИИ им. Пушкина, где состоится специальный выставочный проект.

Выставка началась во Франции в фонде Louis Vuitton в сентябре минувшего года. В общей сложности музейные экспонаты из российских собраний возвращались в нашу страну из 27 регионов мира.

Общество,Ольга Любимова,Минкультуры России,Эрмитаж,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители