Глава Министерства культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что экспонаты выставки «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых», проходившей во Франции, вернулись в РФ.
«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — рассказала Любимова в Telegram-канале.
На выставке в Париже были представлены 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи, а также ещё две из Русского музея. На транспортировку потребовалось практически 20 дней, она завершилась 2 мая.
Также министр сообщила о том, что полную коллекцию Морозовых можно будет увидеть летом в российской столице в ГМИИ им. Пушкина, где состоится специальный выставочный проект.
Выставка началась во Франции в фонде Louis Vuitton в сентябре минувшего года. В общей сложности музейные экспонаты из российских собраний возвращались в нашу страну из 27 регионов мира.