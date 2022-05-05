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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что экспонаты выставки «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых», проходившей во Франции, вернулись в РФ.

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — рассказала Любимова в Telegram-канале.

На выставке в Париже были представлены 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи, а также ещё две из Русского музея. На транспортировку потребовалось практически 20 дней, она завершилась 2 мая.

Также министр сообщила о том, что полную коллекцию Морозовых можно будет увидеть летом в российской столице в ГМИИ им. Пушкина, где состоится специальный выставочный проект.