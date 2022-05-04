Усманов опротестовал свое включение в санкционный список ЕС

Предприниматель Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Иск господина Алишера Усманова против Совета ЕС подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения", — сообщили в пресс-службе.

Ранее четырнадцать российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации России попали в санкционный "черный список" Европейского союза. Уточняется, что указанные в списке бизнесмены имеют активы в таких секторах российской экономики, как металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.