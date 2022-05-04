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1 час назад

Усманов опротестовал свое включение в санкционный список ЕС

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Предприниматель Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Усманов опротестовал свое включение в санкционный список ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Иск господина Алишера Усманова против Совета ЕС подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения", — сообщили в пресс-службе.

Ранее четырнадцать российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации России попали в санкционный "черный список" Европейского союза. Уточняется, что указанные в списке бизнесмены имеют активы в таких секторах российской экономики, как металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.

Среди сенаторов под санкции попали те члены Совета Федерации, которые проголосовали за утверждение договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Общество,Алишер Усманов,Совет Европы,Совет Федерации,ЕС,
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