В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
16 минут назад

Россияне стали экономить на ресторанах

Lenta.ru

Кризисы вынудил российских потребителей сокращать расходы — в частности, россияне начали экономить на ресторанах и чаще есть фастфуд. Оборот расположенных в торговых центрах кафе и ресторанов в марте-апреле сократился на 3 процента год к году, в то время как в ресторанах быстрого питания показатель подскочил на 16 процентов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies. Увеличению спроса на фастфуд также посодействовало закрытие точек McDonald’s.

Стало известно, на чем экономят россияне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным аналитиков, у кафе и ресторанов стало на 10 процентов меньше заказов при увеличении среднего чека на 8 процентов, а у точек быстрого питания — на 4 процента больше, хотя средний чек вырос на 11 процентов. В компании Malltech подтверждают тенденцию — по ее информации, оборот операторов фастфуда в ТЦ только за март увеличился на 6 процентов, а кафе и ресторанов — снизился на 3 процента.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица рассказала, что дополнительным стимулом перетока посетителей кафе и ресторанов в фастфуд стала приостановка работы международных ритейлеров. «Закрылись магазины, ориентированные на средний класс, мотивация посещать объекты снизилась», — заявила эксперт. По словам коммерческого директора R4S Group Ирины Буренко, выручка KFC в московском ТЦ «Заря» в апреле выросла на 72 процента год к году, а у Cofix и вовсе удвоилась. Pizza Hut в центре «Март» в апреле заработал на 10 процентов больше, Phobo — на 25 процентов, «Теремок» — на 58 процентов.

В конце апреля стало известно, что прибыль сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» упала — в первую очередь к этому привело закрытие точек в России и на Украине. Согласно финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года, прибыль американской сети фастфуда упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Она снизилась с 1,54 миллиарда долларов до 1,1 миллиарда.

Общество,Елена Перепелица,McDonald's,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители