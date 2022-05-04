В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
50 минут назад

Артемий Лебедев вернулся из-за границы и высказался о русофобии

Lenta.ru

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о русофобии за границей после того, как вернулся в Россию из путешествия. Мнение о дискриминации русских людей за рубежом он раскрыл в видео на своем YouTube-канале.

Дизайнер Артемий Лебедев высказался о русофобии за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лебедев отметил, что побывал в Израиле и Великобритании, после чего полетел в Москву с пересадкой в Турции. Блогер заверил, что во время поездки не сталкивался с негативным отношением окружающих к россиянам.

«Русофобия существует исключительно в плоскости бюрократии. В человеческой плоскости никакой русофобии нет. (...) Никто никаких не предъявляет претензий [из-за российского гражданства]», — заявил он.

Вместе с тем Лебедев добавил, что слышал истории о негативном восприятии россиян за границей.

«*** [глупые люди] всегда какие-то будут. Но в человеческом отношении не изменилось вообще ничего, проблем нет никаких», — подчеркнул блогер.

Ранее Лебедев также высказался о причинах, которые побуждают россиян эмигрировать. Он назвал отъезд соотечественников за рубеж «спасительной реакцией». При этом блогер выразил уверенность в том, что эмиграция не делает жизнь лучше.

Общество,Артемий Лебедев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители