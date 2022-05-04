Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о русофобии за границей после того, как вернулся в Россию из путешествия. Мнение о дискриминации русских людей за рубежом он раскрыл в видео на своем YouTube-канале.

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Лебедев отметил, что побывал в Израиле и Великобритании, после чего полетел в Москву с пересадкой в Турции. Блогер заверил, что во время поездки не сталкивался с негативным отношением окружающих к россиянам.

«Русофобия существует исключительно в плоскости бюрократии. В человеческой плоскости никакой русофобии нет. (...) Никто никаких не предъявляет претензий [из-за российского гражданства]», — заявил он.

Вместе с тем Лебедев добавил, что слышал истории о негативном восприятии россиян за границей.

«*** [глупые люди] всегда какие-то будут. Но в человеческом отношении не изменилось вообще ничего, проблем нет никаких», — подчеркнул блогер.