Группа Reflex отсудила у МБА миллион рублей из-за трека Non Stop

Группа Reflex отсудила у Московской баскетбольной ассоциации (МБА) один миллион рублей из-за трека Non Stop. Как сообщает Mash, в январе автор песни Вячеслав Тюрин подал иск на басктболистов за использование кавера на хит.

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Напомним, что трек Non Stop исполнила солистка группы Reflex Ирина Нельсон, а автором трека стал Вячеслав Тюрин. В начале года он узнал, что песню использовала МБА в видеопревью нового игрового сезона.

При этом спортсмены не использовали песню напрямую, а перепели ее в виде кавера. Несмотря на это, Тюрин посчитал, что музыка в ролике использоваться не должна и потребовал от баскетболистов компенсацию в 1 млн 66 тыс. рублей.