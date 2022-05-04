В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Группа Reflex отсудила у МБА миллион рублей из-за трека Non Stop

Елена Прошина

Группа Reflex отсудила у Московской баскетбольной ассоциации (МБА) один миллион рублей из-за трека Non Stop. Как сообщает Mash, в январе автор песни Вячеслав Тюрин подал иск на басктболистов за использование кавера на хит.

Группа Reflex отсудила у МБА миллион рублей из-за трека Non Stop
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что трек Non Stop исполнила солистка группы Reflex Ирина Нельсон, а автором трека стал Вячеслав Тюрин. В начале года он узнал, что песню использовала МБА в видеопревью нового игрового сезона.

При этом спортсмены не использовали песню напрямую, а перепели ее в виде кавера. Несмотря на это, Тюрин посчитал, что музыка в ролике использоваться не должна и потребовал от баскетболистов компенсацию в 1 млн 66 тыс. рублей.

Сегодня, 4 мая, стало известно, что суд обязал выплатить Тюрину компенсацию за обход авторских прав. При этом кавер-группу к ответственности никто привлекать не стал.

Общество,Вячеслав Тюрин,Ирина Нельсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители