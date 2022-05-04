Фестиваль Signal открыл набор в музыкальную резиденцию

Прием заявок в музыкальную резиденцию Signal продлится до 10 июля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе фестиваля. Впервые в 2022 году наряду с музыкантами и саунд-продюсерами в воркшопах и выступлениях резиденции смогут принять участие видеохудожники.
Кураторами резиденции выступили электронные музыканты Андрей Антонец (OID) и Антон Минц, медиахудожники Александра Гаврилова и Сергей Титов.
Традиционно резиденты открывают фестиваль комьюнити-лайвом на сцене Möbius. Итогом их коллективной работы станет аудиовизуальная инсталляция с генеративной графикой.
Состав резидентов будет объявлен 21 июля.
Ранее Signal открыл прием заявок для художников и архитекторов.