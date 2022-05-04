В Уфе прошел «СпортФест»

В Уфе, Республика Башкортостан, на набережной реки Белая прошел «СпортФест». Об этом сообщает «Башинформ».

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На мероприятии прошли мастер-классы по паркуру, велоспорту и роллер-спорту, соревнования по каратэ с участием воспитанников детского клуба и открытая тренировка от воспитанниц секции чирлидинга. Посетителям «СпортФеста» предлагали сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Как заявил глава Управления по физкультуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин, «фестиваль дал старт новому весенне-летнему спортивному сезону на набережной».