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54 минуты назад

В Уфе прошел «СпортФест»

Lenta.ru

В Уфе, Республика Башкортостан, на набережной реки Белая прошел «СпортФест». Об этом сообщает «Башинформ».

В Уфе прошел «СпортФест»
Фото: ТАССТАСС

На мероприятии прошли мастер-классы по паркуру, велоспорту и роллер-спорту, соревнования по каратэ с участием воспитанников детского клуба и открытая тренировка от воспитанниц секции чирлидинга. Посетителям «СпортФеста» предлагали сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Как заявил глава Управления по физкультуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин, «фестиваль дал старт новому весенне-летнему спортивному сезону на набережной».

«СпортФест» прошел в рамках серии мероприятий, посвященных Дню весны и труда. Ранее сообщалось, что с 1 мая в Уфе будут запущены городские фонтаны, возле каждого из них организуют концертные программы.

Общество,Егор Сорокин,
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