Телебашни России передадут оригинальное поздравление с Днем Радио

"В честь праздника телебашни РТРС в Нижнем Новгороде и Перми с помощью иллюминации проведут "сеанс световой радиосвязи". Так Нижегородская область и Пермский край поздравят друг друга со знаковыми датами в истории радиовещания, которые отмечаются в регионах этом году, а всех причастных - с профессиональным праздником. 6 и 7 мая с 20:00 мск до 22:00 мск в столице Приволжья и с 22:00 до 00:00 (по местному времени) в столице Прикамья архитектурно-художественные подсветки телебашен будут работать синхронно в режиме азбуки Морзе - передавать друг другу световые послания "Пермь, с юбилеем радио!" и "Нижний, с юбилеем радио!" соответственно, а также общее поздравление "С Днем радио!", - сообщили в пресс-службе.