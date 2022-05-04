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1 час назад

Телебашни РФ в День радио передадут поздравление азбукой Морзе с помощью подсветки

ТАССиещё 1

Телебашни в России включат праздничную подсветку в День радио и передадут поздравления между регионами азбукой Морзе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Телебашни России передадут оригинальное поздравление с Днем Радио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В честь праздника телебашни РТРС в Нижнем Новгороде и Перми с помощью иллюминации проведут "сеанс световой радиосвязи". Так Нижегородская область и Пермский край поздравят друг друга со знаковыми датами в истории радиовещания, которые отмечаются в регионах этом году, а всех причастных - с профессиональным праздником. 6 и 7 мая с 20:00 мск до 22:00 мск в столице Приволжья и с 22:00 до 00:00 (по местному времени) в столице Прикамья архитектурно-художественные подсветки телебашен будут работать синхронно в режиме азбуки Морзе - передавать друг другу световые послания "Пермь, с юбилеем радио!" и "Нижний, с юбилеем радио!" соответственно, а также общее поздравление "С Днем радио!", - сообщили в пресс-службе.

Видео дня

Также подсветки включат телебашни в Пензе (триколор), Белгороде (динамические огни), Туле, Екатеринбурге, Грозном, Назрани, Ростове-на-Дону, Саратове, Твери.

"7 мая с 00:00 до 23:00 медиафасад Останкинской башни украсит изображение выдающегося русского ученого Александра Попова и видеопоздравление "С Днем радио!". Ствол башни будет подсвечен красочной иллюминацией", - добавили в пресс-службе РТРС.

Кроме того, в преддверии Дня радио РТРС начала трансляцию "Радио России" с объекта связи в деревне Паленка Липецкой области. Передатчик мощностью 100 Вт обеспечил радиосигналом более 20 тыс. человек, его запуск был предусмотрен масштабной программой по модернизации радиосети ВГТРК - проект предполагает замену передатчиков и перевод трансляции в FM-диапазон.

"На сегодня проект реализован на 97%. Введены в эксплуатацию 1 512 передатчиков "Радио России", 185 передатчиков "Маяк" и 141 передатчик "Вести FM". Запуск оставшихся передатчиков запланирован на этот год", - сообщили в РТРС.

О празднике

В пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети отметили, что радиосвязь лежит в основе всех современных информационных технологий, поэтому в День радио отмечается прогресс электроники в широком смысле, и сегодня этот день стал праздником всех отраслей связи.

"История радио началась в 1895 году с первой демонстрации грозоотметчика - "прибора, предназначенного для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве".

"Александр Попов продемонстрировал работу прибора на заседании Русского физико-химического общества. Традиции Попова продолжили другие выдающиеся отечественные ученые. Борис Розинг и Владимир Зворыкин изобрели электронное телевидение, а Марк Кривошеев возглавил международную стандартизацию ТВ и стал одним из инициаторов перевода российского телевидения на цифровые технологии. Построенная по итогам проекта цифровая телесеть дала жителям страны доступ к 20 телеканалам и создала инфраструктуру для внедрения и совершенствования других услуг связи: радио, интернета, мобильной телефонии", - заключили в пресс-службе РТРС.

Общество,Марк Кривошеев,Владимир Зворыкин,Александр Попов,
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