В Москве нашли уцелевший столетний деревянный дом

Уцелевший деревянный дом, которому почти сто лет, в черте Москвы, на улице Усиевича, нашел житель города. Фотографиями и историей строения он поделился в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Кирилл Лебедев / Livejournal Кирилл Лебедев / Livejournal

Автор отметил, что одноэтажный жилой дом с приусадебным участком был построен в 1928 году на территории села Всехсвятское, которое к тому моменту уже вошло в состав столицы. Принадлежал он летчику-испытателю Александру Жукову.

«Вокруг этого здания раньше стояло множество других деревянных домов, которые до нашего времени не сохранились», — рассказал житель Москвы.

По его мнению, дом Жукова уцелел именно благодаря выдающейся личности его первого хозяина.