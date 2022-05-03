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1 час назад

В Москве нашли уцелевший столетний деревянный дом

Мослента

Уцелевший деревянный дом, которому почти сто лет, в черте Москвы, на улице Усиевича, нашел житель города. Фотографиями и историей строения он поделился в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В Москве нашли уцелевший столетний деревянный дом
Фото: Кирилл Лебедев / LivejournalКирилл Лебедев / Livejournal

Автор отметил, что одноэтажный жилой дом с приусадебным участком был построен в 1928 году на территории села Всехсвятское, которое к тому моменту уже вошло в состав столицы. Принадлежал он летчику-испытателю Александру Жукову.

«Вокруг этого здания раньше стояло множество других деревянных домов, которые до нашего времени не сохранились», — рассказал житель Москвы.

По его мнению, дом Жукова уцелел именно благодаря выдающейся личности его первого хозяина.

«Сейчас дом остается жилым. По некоторым данным, здесь проживают потомки летчика-испытателя», — завершил историю рассказчик.

Общество,Александр Жуков,
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