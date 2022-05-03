"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Дай Бог, чтобы и до скончания века наша страна была такой - сильной, могущественной и одновременно любимой Богом. Мы просим Господа, чтобы он свою любовь не отринул от народа нашего и от церкви нашей, чтобы вразумил власти, чтобы в вере, благочестии и мудрости укрепил народ наш и чтобы дал силы нам всегда работать, жить и, если нужно, бороться за то, чтобы сохранялась свободная и ни от кого не зависимая жизнь нашего народа и нашей страны", - сказал патриарх.