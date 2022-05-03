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43 минуты назад

Патриарх Кирилл на Радоницу призвал молиться о "неприступности священных рубежей" России

ТАССиещё 1

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, на Радоницу, призвал верующих молиться о том, чтобы были неприступными "священные рубежи" России, и отметил, что "великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала" и остается "любимой Богом". Об этом патриарх заявил после литургии в Архангельском соборе Московского Кремля.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Дай Бог, чтобы и до скончания века наша страна была такой - сильной, могущественной и одновременно любимой Богом. Мы просим Господа, чтобы он свою любовь не отринул от народа нашего и от церкви нашей, чтобы вразумил власти, чтобы в вере, благочестии и мудрости укрепил народ наш и чтобы дал силы нам всегда работать, жить и, если нужно, бороться за то, чтобы сохранялась свободная и ни от кого не зависимая жизнь нашего народа и нашей страны", - сказал патриарх.

По его словам, сегодня нужно молиться о том, чтобы "неприступными были наши священные рубежи" и чтобы у россиян "всегда хватало мудрости, силы и чести, в случае необходимости, защищать священные рубежи Отечества". Также о том, чтобы любовь к Отечеству никогда не иссякала, особенно у молодого поколения. "Я думаю, что так и будет, все сохранится", - заключил предстоятель РПЦ.

После литургии патриарх совершил поминовение усопших, которое традиционно бывает в храмах на девятый день после Пасхи, на Радоницу - день общецерковного поминовения всех православных христиан.

Общество,Видео,Патриарх Кирилл,
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