В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых

"Когнитивный тренинг и разные специально разработанные упражнения должны быть включены в программу реабилитации, потому что у пожилых очень страдает память после ковида. Для них три блока получается, реабилитация более комплексная должна быть. То есть для молодых в большей степени физическая все-таки реабилитация, а для пожилых - физическая, социальная и когнитивная", - сказала она.