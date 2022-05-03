В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых

Программа реабилитации после перенесенного коронавируса для пожилых людей должна включать в себя когнитивный тренинг, а также социальный и физический блок. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Когнитивный тренинг и разные специально разработанные упражнения должны быть включены в программу реабилитации, потому что у пожилых очень страдает память после ковида. Для них три блока получается, реабилитация более комплексная должна быть. То есть для молодых в большей степени физическая все-таки реабилитация, а для пожилых - физическая, социальная и когнитивная", - сказала она.
В некоторых случаях пожилым, перенесшим коронавирус, требуется психолог, потому что у них может наблюдаться депрессия, нарушения сна, отметила Ткачева.
В целом, по ее словам, программы реабилитации для пожилых должны быть более мягкими и постепенными.
"Риск падения, например, высокий у пожилых, соответственно и физические упражнения у них должны быть немного другие", - отметила она.
Постковидный синдром у пожилых
После перенесенного коронавируса у пожилых людей может развиться сердечная недостаточность, выпадение волос, нейропатия, деменция, рассказала Ткачева.
"В зависимости от этого для каждого надо составлять свой план [постковидной реабилитации]. И чем старше человек, тем тяжелее и тем более должен быть такой план детальный", - добавила она.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать до 1 июня клинические рекомендации по реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирус, в зависимости от полученных осложнений.