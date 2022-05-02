В Пятигорске прошел полумарафон по достопримечательностям

Забег с дистанциями от 500 м до 21 км прошел в Пятигорске (Ставропольский край) 1-2 мая по основным достопримечательностям курорта. Несмотря на дождь в понедельник, он собрал около 1 тыс. спортсменов из 60 регионов страны, сообщил ТАСС руководитель проекта Kavkaz.run (организаторы забега) Михаил Шоров.
"Участников за два дня было почти тысячу человек на всех дистанциях. Дождь не испортил настроения, наоборот только прибавил скорости спортсменам, потому что бежать в такую погоду комфортнее, чем в жару", - сказал Шоров.
По его словам, в забеге участвовали любители спорта из 60 регионов страны и 165 городов России. 1 мая состоялся детский забег на 500 м, а также забег на вершину горы Машук. 2 мая участники преодолели основные дистанции в 2,5; 5; 10 и 21 км. Маршруты проходили по курортной зоне города через гору Машук, озеро "Провал", Эолову Арфу, Академическую галерею, место дуэли Михаила Лермонтова.
Собеседник агентства сообщил, что первыми дистанцию в 10 км преодолели Александр Сторожев из Санкт-Петербурга и Екатерина Васильченко из Волгограда. Победителями полумарафона в 21 км стали Николай Волков из Санкт-Петербурга и Наталья Булатова из Кисловодска.