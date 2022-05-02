В Пятигорске прошел полумарафон по достопримечательностям

Забег с дистанциями от 500 м до 21 км прошел в Пятигорске (Ставропольский край) 1-2 мая по основным достопримечательностям курорта. Несмотря на дождь в понедельник, он собрал около 1 тыс. спортсменов из 60 регионов страны, сообщил ТАСС руководитель проекта Kavkaz.run (организаторы забега) Михаил Шоров.

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"Участников за два дня было почти тысячу человек на всех дистанциях. Дождь не испортил настроения, наоборот только прибавил скорости спортсменам, потому что бежать в такую погоду комфортнее, чем в жару", - сказал Шоров.

По его словам, в забеге участвовали любители спорта из 60 регионов страны и 165 городов России. 1 мая состоялся детский забег на 500 м, а также забег на вершину горы Машук. 2 мая участники преодолели основные дистанции в 2,5; 5; 10 и 21 км. Маршруты проходили по курортной зоне города через гору Машук, озеро "Провал", Эолову Арфу, Академическую галерею, место дуэли Михаила Лермонтова.