"Сириус" представил образовательный курс по истории для детей из ЛДНР

Научно-технологический университет "Сириус" представил образовательный курс по истории для детей, прибывающих в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, разработанный Российским историческим обществом совместно с экспертами "Сириуса". Об этом в понедельник сообщила ТАСС сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Фото: ТАСС ТАСС

За последние месяцы в Россию приехало большое количество детей из республик Донбасса, которые нуждаются в адаптации. Как отметила Шмелева, перед образованием сейчас стоит задача создать условия для полноценной жизни и учебы этих детей в российских школах. В рамках прошедшего в "Сириусе" образовательного интенсива была представлена методическая разработка нового курса по истории России.

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"Поскольку социокультурная адаптация невозможна без гуманитарных дисциплин, особое внимание должно уделяться изучению истории России и осмыслению ее роли в мире. Поэтому "Сириус" и РИО совместно разработали образовательную программу, адаптированную для детей-беженцев", - сказала Шмелева.

В работу с детьми из ДНР и ЛНР, по ее словам, вовлекли лучших психологов и педагогов из классических университетов и Российской академии образования.

Как рассказал член правления РИО Владимир Беклямишев, курс состоит из 12 занятий, хронологически охватывающих всю отечественную историю.

"С точки зрения своей структуры, курс полностью соответствует актуальной редакции историко-культурного стандарта. При этом особо акцентируется внимание на исторически братском характере отношений русских и украинцев, нашем общем вкладе в дело государственного строительства, защиту общей родины, формирование и развитие во многом единой культуры", - отметил Беклямишев.

Апробировать исторический образовательный курс планируют в ближайшие месяцы. Реализация программы в части регионов России, в том числе граничащих с ДНР, ЛНР и Украиной, предполагается в несколько этапов. Занятия будут проходить на базе региональных центров, работающих по модели "Сириуса". Кроме того, программа может быть предложена к использованию при организации занятий по истории в летних оздоровительных лагерях.