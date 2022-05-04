В России началась трехдневная рабочая неделя

Со среды в России началась короткая рабочая неделя, она завершится четырехдневными выходными, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Роструде пояснили, что 1 мая в стране отмечался День весны и труда, который относится к нерабочим праздничным дням. По решению правительства выходной с субботы, 1 января, был перенесен на вторник, 3 мая.
Короткая рабочая неделя сменится четырехдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы.
Следующие длинные выходные для граждан РФ пройдут в период с 11 по 13 июня. В стране 12 июня будет отмечаться День России.