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31 минуту назад

В России началась трехдневная рабочая неделя

Мир24иещё 6

Со среды в России началась короткая рабочая неделя, она завершится четырехдневными выходными, сообщает РИА «Новости».

В России началась трехдневная рабочая неделя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Роструде пояснили, что 1 мая в стране отмечался День весны и труда, который относится к нерабочим праздничным дням. По решению правительства выходной с субботы, 1 января, был перенесен на вторник, 3 мая.

Короткая рабочая неделя сменится четырехдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы.

Следующие длинные выходные для граждан РФ пройдут в период с 11 по 13 июня. В стране 12 июня будет отмечаться День России.

Общество,Роструд,
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