В Перми создали робота-буфетчицу для кафе аэропорта. Видео

"Кибер-кафе "Дуняша" состоит из платформы, на которую установлен человекоподобный робот-кассир, он способен принимать заказы, общаться с людьми и отвечать на вопросы. Также в комплекс входят две руки-манипуляторов. Важной задачей стало для нас объединение комплексов в систему, чтобы все работало четко по времени и без сбоев", - добавил Кивокурцев.