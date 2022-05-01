В Перми создали робота-буфетчицу для кафе аэропорта. Видео

Пермская фирма "Промобот" совместно с "Робин Гуд Роботикс" представила во вторник, 19 апреля, кибер-кафе с роботом-буфетчицей Дуняшей. Система сможет без помощи человека продавать мороженое, кофе и газированные напитки.
Директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев рассказал, что андроида-официанта создали за 10 месяцев. Дуняша может выдавать до 60 порций мороженого в час, а пока заказ готовится, развлекать посетителей кафе загадками, анекдотами и танцами.
"Кибер-кафе "Дуняша" состоит из платформы, на которую установлен человекоподобный робот-кассир, он способен принимать заказы, общаться с людьми и отвечать на вопросы. Также в комплекс входят две руки-манипуляторов. Важной задачей стало для нас объединение комплексов в систему, чтобы все работало четко по времени и без сбоев", - добавил Кивокурцев.
Прототипом внешности робота Дуняши стала модель Диана Габдуллина. Она рассказала, что ей приходилось часами недвижно стоять, пока с нее снимали мерки и делали фотографии черт ее лица.
"Когда я первый раз увидела робота, конечно, я испугалась. И первая мысль, которая промелькнула: "Неужели это я?", - поделилась девушка.
По словам основателя компании "Робин Гуд Роботикс" Ринат Габдуллин сообщил, что Дуняша будет работать в аэропорту. Предприниматель надеется, что кибер-кафе превратится в "островок дома", ведь робот-буфетчица сможет поднять клиентам настроение и поддержать беседу о недавних путешествиях.