Россиянам анонсировали скорый переход к четырехдневной рабочей неделе

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего.
По его словам, отдельные предприятия уже работают в таком формате - в рамках дистанционной или неполной занятости. В разгар пандемии коронавируса это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия, рассказал Нилов РИА Новости.
"Главное условие здесь - поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение", - подчеркнул политик.
По его мнению, важно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, где невозможна сокращенная рабочая неделя. Кроме того, для отдельных видов бизнеса такой переход означал бы прямое сокращение прибыли.
Нилов высказал мнение, что рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания - лишь навредят.