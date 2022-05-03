Россиянам анонсировали скорый переход к четырехдневной рабочей неделе

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего.

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По его словам, отдельные предприятия уже работают в таком формате - в рамках дистанционной или неполной занятости. В разгар пандемии коронавируса это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия, рассказал Нилов РИА Новости.

"Главное условие здесь - поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение", - подчеркнул политик.

По его мнению, важно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, где невозможна сокращенная рабочая неделя. Кроме того, для отдельных видов бизнеса такой переход означал бы прямое сокращение прибыли.