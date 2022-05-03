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22 минуты назад

Депутат Нилов: Переход к четырехдневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего

Российская Газетаиещё 8

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего.

Россиянам анонсировали скорый переход к четырехдневной рабочей неделе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, отдельные предприятия уже работают в таком формате - в рамках дистанционной или неполной занятости. В разгар пандемии коронавируса это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия, рассказал Нилов РИА Новости.

"Главное условие здесь - поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение", - подчеркнул политик.

По его мнению, важно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, где невозможна сокращенная рабочая неделя. Кроме того, для отдельных видов бизнеса такой переход означал бы прямое сокращение прибыли.

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Нилов высказал мнение, что рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания - лишь навредят.

Общество,Ярослав Нилов,Госдума,
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