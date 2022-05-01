В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Барду Новикову прилетел жесткий ответ от Соловьева. «Рамсы попутал!»

Ura.Ru

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от шансонье Александра Новикова вникнуть в суть проблемы, прежде чем записывать видеообращения. Об этом журналист заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE».

Соловьев жестко ответил барду Новикову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Александр Викторович, если вы хотите общаться со мной на языке, который вы были вынуждены изучать, находясь в местах не самых приятных, то вы рамсы попутали. Вы просто оказались вовлечены в чужой разговор, вам не рассказали всех нюансов», — заявил Соловьев.

Соловьев потребовал от Новикова высказать свою позицию о спецоперации, проходящей на Украине. Телеведущий предложил певцу выступить в госпитале перед раненными солдатами, многие из которых выросли на его песнях. Он считает, что военнослужащие были бы счастливы его услышать, а Новиков получил бы удовольствие от общения с ними.

Соловьев сделал заявление о готовящемся на него покушении

Конфликт начался после интервью Соловьева с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, в котором журналист назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты. После этого шансонье Новиков записал видеообращение, в котором заявил, что если бы замечание делала уралмашевская группировка, то оно звучало бы так: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину».

Общество,Александр Новиков,Владимир Якушев,Владимир Соловьев,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители