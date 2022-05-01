Как выглядел московский Первомай ровно полвека назад

В 1972 году в Советском Союзе широко отмечали 50-летие образования СССР, поэтому первомайская демонстрация в Москве проходила с особым размахом. К проходу колонн рабочих перед выстроившимся на трибуне Мавзолея правительством добавили не только парад физкультурников, но и торжественное шествие юных ленинцев, в том же году отмечавших 50-летие пионерской организации. С флагами, транспарантами и воздушными шарами перед Мавзолеем прошли представители всех районов столицы. «Мослента» публикует лучшие кадры с этого юбилейного советского Первомая.

Фото: ТАСС ТАСС

Из всех официальных празднований именно Первомай во времена СССР больше всего напоминал большой карнавал. Весенний, солнечный, без парада военных и техники, он весь был выстроен на символах весны, советской власти и мирного труда.

В 10 часов утра на трибуну Мавзолея под аплодисменты поднималось советское правительство. Диктор зачитывал приветствие советскому народу от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза... 1 мая 1972 года после этого выступил председатель президиума Верховного совета СССР Николай Подгорный, поздравивший всех с приближающимся 50-летием создания СССР.

Затем началась сама демонстрация, состоявшая из парада физкультурников и парада пионеров, даривших цветы членам правительства. Финальным аккордом стал проход по Красной площади колонн трудящихся от всех районов и главных предприятий Москвы.