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43 минуты назад

«Демонстрация напоминала большой карнавал». Как выглядел московский Первомай ровно полвека назад

Мослента

В 1972 году в Советском Союзе широко отмечали 50-летие образования СССР, поэтому первомайская демонстрация в Москве проходила с особым размахом. К проходу колонн рабочих перед выстроившимся на трибуне Мавзолея правительством добавили не только парад физкультурников, но и торжественное шествие юных ленинцев, в том же году отмечавших 50-летие пионерской организации. С флагами, транспарантами и воздушными шарами перед Мавзолеем прошли представители всех районов столицы. «Мослента» публикует лучшие кадры с этого юбилейного советского Первомая.

Как выглядел московский Первомай ровно полвека назад
Фото: ТАССТАСС

Из всех официальных празднований именно Первомай во времена СССР больше всего напоминал большой карнавал. Весенний, солнечный, без парада военных и техники, он весь был выстроен на символах весны, советской власти и мирного труда.

В 10 часов утра на трибуну Мавзолея под аплодисменты поднималось советское правительство. Диктор зачитывал приветствие советскому народу от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза... 1 мая 1972 года после этого выступил председатель президиума Верховного совета СССР Николай Подгорный, поздравивший всех с приближающимся 50-летием создания СССР.

Затем началась сама демонстрация, состоявшая из парада физкультурников и парада пионеров, даривших цветы членам правительства. Финальным аккордом стал проход по Красной площади колонн трудящихся от всех районов и главных предприятий Москвы.

Транспаранты, которые везли на платформах или несли в руках участники демонстрации, были самыми разными: от лозунгов и портретов Ленина до плакатов «Империализм — враг народов» и «Вьетнам победит!»

Общество,Николай Подгорный,КПСС,
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