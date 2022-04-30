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1 час назад

Не заметивший Джоли во львовской кофейне мальчик стал мемом

Газета.Ru

Мальчик, проглядевший Анджелину Джоли в кофейне во Львове, стал мемом. Об этом сообщает журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале.

Сегодня, 30 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли приехала на Украину. Голливудскую актрису сняли на камеру в одной из кофеен во Львове. На видео кинозвезда, одетая в серый спортивный костюм, заходит в заведение, дает автограф посетительнице и приветствует остальных, махая им рукой.

В кадр также попал мальчик, который сидит за столом в наушниках, уткнувшись в телефон. Он ни разу не поднял глаз от экрана гаджета, а потому даже не заметил проходившую мимо Джоли.

Анджелину Джоли заметили в кофейне во Львове

Видеоролик распространился по социальным сетям, а юный львовянин стал локальным мемом. «Ты и возможности», — шутят интернет-пользователи.

В марте 2022 года Анджелина Джоли посетила охваченный войной Йемен в качестве специального посланника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

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