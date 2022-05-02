В России выявили 6207 случаев коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 207, до 18 195 608. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 21 сентября 2020 года, в относительном он составил 0,03%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 152, что на 20,1% ниже показателя предыдущего дня. Оно снизилось в 47 регионах РФ, увеличилось - в 26. Днем ранее было зарегистрировано 1 442 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 7 502, до 17 556 220. Днем ранее в штабе сообщили о 8 733 вылечившихся. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,5% от общего числа заражений.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 136, до 376 167. Днем ранее было зафиксировано 147 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.