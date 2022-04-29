Россия возобновит полёты в одну страну

Ограничения на выполнение авиарейсов из России в Эквадор снимаются с 16 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 г. снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор», – передает сообщение РИА «Новости».
Также снимаются ограничения на выезд граждан РФ в ДНР, ЛНР, Армению и Киргизию, заявили в оперштабе.
Ограничения снимаются по аэропортам России, открытым к выполнению международных рейсов.