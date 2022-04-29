Россияне столкнулись с проблемами во время полетов по России

Пассажиры рассказали Business FM о проблемах с перелетами по России. Речь идет о заходах на посадку. С этим, например, столкнулся Вячеслав, который летел в Оренбург. Его самолет так и не смог приземлиться в нужном аэропорту, по словам пилота — из-за плохой погоды:
«Начали кружить над городом. Мне показалось, что слишком много левых поворотов совершаем, я смотрю, самолет летит на одной и той же высоте и пока садиться не планирует. Это продолжалось примерно минут 45, почти час. Объяснили тем, что плохая погода в Оренбурге, и потом пилот пошел на посадку, и вот был самый страшный момент, когда он садится, практически касается полосы и резко взмывает вверх, там и звук другой совершенно, и в кресло тебя вдавливает, и это было очень неприятное ощущение. Притом что я смотрел в иллюминатор, и плохой погода не казалась, дождя не было, может быть, был какой-то боковой или слишком попутный ветер. Пилот сказал, что летим, уважаемые пассажиры, в Орск, это город примерно в 300 километрах от Оренбурга. И что интересно, там как раз был дождь, не то чтобы сильный, но капало, и мы при этом благополучно очень сели, без всяких проблем. Сложности начались позже, когда пришлось как-то всем добираться до Оренбурга, нам сказали, что будет автобус, но в итоге выяснилось, что это будет тот автобус, который сначала в Оренбурге заберет тех пассажиров, которые этим рейсом должны были улететь в Москву, привезет их в Орск, а дорога занимает для автобуса примерно часов пять, и, соответственно, как только он их привезет, он заберет нас и обратно пять часов в Оренбург будет ехать. Местные таксисты быстро довольно подсуетились, при полной заполняемости машины, четыре пассажира, по тысяче рублей — и с ветерком за 3,5 часа. Ну то есть при планируемом времени прилета в Оренбург, если я не ошибаюсь, там около 11 часов по местному времени, в сам город я попал уже ближе к шести вечера, ну то есть плюс семь часов».
Другому собеседнику Business FM, Александру, пришлось почти сутки вместо двух часов добираться до Сочи. По его словам, сначала проблема действительно была в погоде, над аэропортом стоял туман, и пришлось лететь в Минеральные Воды:
«Мы приземляемся в Минеральных Водах, открывается дверь, там нам принесли водички, еще заправка тоже заняла где-то минут 45-50, экипаж ждал, будут ли какие-то изменения с погодой, с облаками, с туманом, который наполз ровно на аэропорт. Полетели еще раз, минут 40 кружили вокруг аэропорта, искали дыры, не случилось, три захода на посадку, каждый раз в какой-то момент мы оказывались в белой пелене, в которой в боковые иллюминаторы вообще ничего не было видно, ты даже не очень понимаешь, где действительно верх, где действительно низ, потому что полет немножко шатает. Мы ушли в Минеральные Воды обратно. Дальше началось самое интересное. После того, как мы второй раз прилетели в Минеральные Воды, нас выпустили из самолета, сказали, ладно, выходите, тогда у нас уже появился интернет, и мы поняли, что в общем-то многие рейсы садятся, многие там приземляются. Всех стало интересовать, почему же они садятся, а мы нет, и это главный вопрос, на который, естественно, никто ответить не мог. Сначала рейс отодвинули на 0:40, потом на 3:40 ночи, появилась на табло новая строка вылета — 8:30 утра. Уже народ начал негодовать, потому что в принципе нас в Минеральных Водах вечером оказалось шесть бортов, S7 к тому времени уже улетел, «Россия» к тому времени уже улетела и даже села, мы взлетели только в 12 дня, в час дня мы приземлились в Сочи».
В чем может быть причина возникших у перевозчиков проблем? Комментирует авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:
Илья Шатилин главный редактор портала FrequentFlyers.ru
«В Сочи действительно были проблемы с погодой, поэтому очень многие ушли на запасной аэродром в Минводы, это ближайший сейчас запасной аэродром для Сочи, раньше, допустим, уходили в Краснодар, сейчас Краснодар и прочие аэропорты закрыты на юге России. GPS тут совершенно ни при чем, GPS вообще не используется для посадки, даже если бы никакого GPS не было, не существовало, самолет мог бы сесть. Почему одни садились, а другие не садились? Потому что еще есть различные допуски у экипажей, метеоминимумы, то есть одни пилоты сертифицированы на посадки в определенных условиях, другие не сертифицированы. Даже если два самолета одной авиакомпании вылетели одновременно по одному маршруту, то может получиться так, что один сел, второй ушел на запасной аэродром. Когда метеоусловия очевидно не подходящие для посадки, самолет сразу уходит на запасной аэродром, когда метеоусловия пограничные и погода постоянно меняется, то можно совершить несколько попыток. С Оренбургом, соответственно, такая же проблема, то есть ты соответственно пытаешься зайти на посадку, если ты уходишь на второй круг, то ты соответственно резко сдаешь взлетный режим и быстро набираешь высоту, снова занимаешь высоту круга и совершаешь повторную попытку захода на посадку, и часто еще ты можешь уйти в зону ожидания перед этим, потому что еще другие самолеты в очереди, которым нужно сесть. Такие вот аттракционы периодически бывают».
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