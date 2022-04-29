Россияне столкнулись с проблемами во время полетов по России

«Начали кружить над городом. Мне показалось, что слишком много левых поворотов совершаем, я смотрю, самолет летит на одной и той же высоте и пока садиться не планирует. Это продолжалось примерно минут 45, почти час. Объяснили тем, что плохая погода в Оренбурге, и потом пилот пошел на посадку, и вот был самый страшный момент, когда он садится, практически касается полосы и резко взмывает вверх, там и звук другой совершенно, и в кресло тебя вдавливает, и это было очень неприятное ощущение. Притом что я смотрел в иллюминатор, и плохой погода не казалась, дождя не было, может быть, был какой-то боковой или слишком попутный ветер. Пилот сказал, что летим, уважаемые пассажиры, в Орск, это город примерно в 300 километрах от Оренбурга. И что интересно, там как раз был дождь, не то чтобы сильный, но капало, и мы при этом благополучно очень сели, без всяких проблем. Сложности начались позже, когда пришлось как-то всем добираться до Оренбурга, нам сказали, что будет автобус, но в итоге выяснилось, что это будет тот автобус, который сначала в Оренбурге заберет тех пассажиров, которые этим рейсом должны были улететь в Москву, привезет их в Орск, а дорога занимает для автобуса примерно часов пять, и, соответственно, как только он их привезет, он заберет нас и обратно пять часов в Оренбург будет ехать. Местные таксисты быстро довольно подсуетились, при полной заполняемости машины, четыре пассажира, по тысяче рублей — и с ветерком за 3,5 часа. Ну то есть при планируемом времени прилета в Оренбург, если я не ошибаюсь, там около 11 часов по местному времени, в сам город я попал уже ближе к шести вечера, ну то есть плюс семь часов».