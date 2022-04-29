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16 минут назад

Улюкаеву предложили должность бухгалтера в похоронном бюро

Елена Прошина

Шоумен Стас Барецкий предложил экс-главе Минпросвещения Алексею Улюкаеву должность бухгалтера в своем похоронном бюро с зарплатой в миллион рублей в месяц. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что осужденный за взятку бывший министр — творческий человек.

Улюкаеву предложили должность бухгалтера в похоронном бюро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. Я бы с большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев — творческий человек, офигенный дядька. Что касается его криминального прошлого, в России к этому всегда снисходительно относились. Россия и тюрьма — это вещи такие, неразделимые», — заявил Барецкий.

Он также выразил надежду, что после тюрьмы экс-чиновник не уедет за границу. Шоумен также вспомнил и его увлечение стихами, по которым видно, что Улюкаев «большой патриот своей страны».

Напомним, что в декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.

28 апреля стало известно, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Если никто ФСИН и прокуратура не обжалуют постановление, то он выйдет из колонии уже 12 мая.

Общество,Стас Барецкий,Алексей Улюкаев,Игорь Сечин,Минпросвещения России,ФСИН,Роснефть,
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