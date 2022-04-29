Улюкаеву предложили должность бухгалтера в похоронном бюро

«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. Я бы с большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев — творческий человек, офигенный дядька. Что касается его криминального прошлого, в России к этому всегда снисходительно относились. Россия и тюрьма — это вещи такие, неразделимые», — заявил Барецкий.