Улюкаеву предложили должность бухгалтера в похоронном бюро

Шоумен Стас Барецкий предложил экс-главе Минпросвещения Алексею Улюкаеву должность бухгалтера в своем похоронном бюро с зарплатой в миллион рублей в месяц. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что осужденный за взятку бывший министр — творческий человек.
«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. Я бы с большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев — творческий человек, офигенный дядька. Что касается его криминального прошлого, в России к этому всегда снисходительно относились. Россия и тюрьма — это вещи такие, неразделимые», — заявил Барецкий.
Он также выразил надежду, что после тюрьмы экс-чиновник не уедет за границу. Шоумен также вспомнил и его увлечение стихами, по которым видно, что Улюкаев «большой патриот своей страны».
Напомним, что в декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.
28 апреля стало известно, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Если никто ФСИН и прокуратура не обжалуют постановление, то он выйдет из колонии уже 12 мая.