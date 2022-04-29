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1 час назад

Летчик Ярошенко рассказал о пытках в Либерии

Деловая газета "Взгляд"

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, рассказал подробности о пережитых на протяжении трех суток пытках на территории Либерии.

Летчик Ярошенко рассказал о пытках в Либерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отношении меня проводили пытки на территории Либерии. Это было самое тяжелое время, честно говоря, жить не хотелось. Поломали кости, отбили внутренние органы, били по пяткам, заковали в кандалы. Не давали спать 24 часа в сутки, не давали пить», – передает РИА «Новости» слова Ярошенко в интервью каналу «Россия 1».

Ярошенко рассказал также, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства России в США с жалобами на условия его содержания в тюрьме и отсутствие медпомощи.

«Когда я уже оказался на территории Соединенных Штатов, со мной обращались самым худшим образом, без какой-либо медицинский помощи, невзирая на мои обращения, на обращения – десяток, может быть, сотни обращений нашего посольства и нашего МИД», – рассказал Ярошенко.

«Американские власти просто игнорировали, на все обращения», – объяснил он.

Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Общество,Тревор Рид,Константин Ярошенко,МИД России,
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