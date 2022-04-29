«Тяжело это смотреть»: отец Галкина об «оживлении» сына в «Диверсанте»

Режиссер Борис Галкин отреагировал на продолжение сериала «Диверсант», ради роли в котором с помощью технологии deepfake «оживили» его сына Владислава. В беседе с NEWS.ru он заявил, что с точки зрения новой технологии это неожиданно и интересно, однако «с точки зрения человеческой» его это смущает.
«Если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе всё что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить», — заявил он.
Напомним, что продолжение сериала выйдет на Первом канале 9 мая под названием «Диверсант. Идеальный штурм». Он посвящен работе разведчиков в Восточной Пруссии при подготовке к штурму Кенигсберга.
Также в сериале появились Алексей Бардуков, Кирилл Плетнев, Филипп Рейнхардт, Кирилл Полухин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Антон Батырев, Юрий Дейнекин и другие актеры.