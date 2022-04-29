«Тяжело это смотреть»: отец Галкина об «оживлении» сына в «Диверсанте»

«Если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе всё что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить», — заявил он.