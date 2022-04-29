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41 минуту назад

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Алиса Селезнёва

Новая выплата для семей с детьми, индексация пенсий шахтерам и бывшим членам летных экипажей, а также исполнение гимна в ряде школ. «Известия» рассказали об изменениях, которые ждут россиян с 1 мая 2022 года.

Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выплаты семьям с детьми

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С начала мая в России начнет действовать бесшовная система поддержки малообеспеченных семей, вне зависимости от возраста ребенка. Ее частью станет новая выплата для россиян, у которых есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. Официально обратиться за ней можно будет с 1 мая, однако деньги будут перечислены как за май, так и за апрель.

Новую выплату, которая будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, можно будет получить в случае, если родители и дети постоянно проживают в России, являются гражданами страны и семья признана малоимущей. При этом у членов семьи старше 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Индексация ряда пенсий и отмена электронного больничного

В мае бывшим членам экипажей самолетов гражданской авиации, а также бывшим шахтерам пересчитают доплаты к пенсионным выплатам. Право на ежемесячную выплату имеют женщины и мужчины, которые проработали в составе летных экипажей 20 и 25 лет соответственно, а также пенсионеры, которые не менее 25 лет работали в некоторых отраслях угольной промышленности.

А вот работающие пенсионеры старше 65 лет с начала мая больше не смогут открыть больничный по «пандемийным» правилам. Для того, чтобы получить листок нетрудоспособности, им потребуется посетить врача или вызвать медика домой. Посетить поликлинику придется и для того, чтобы закрыть больничный.

Флаг и гимн в школах

С 1 мая учебная неделя в школах, отобранных для пилотного проекта, будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения Гимна России, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее глава Минпросвещения сообщил, что с 1 сентября следующего года эту практику распространят на все российские школы. В свою очередь член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева выразила уверенность, что дети должны «с молоком матери» впитывать традиции Родины, которая дает им «и образование, и жизнь, и детство».

Общество,Елена Писарева,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Совет Федерации,
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