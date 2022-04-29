Раскрыты подробности УДО Улюкаева

Никто из участников процесса, участвовавших в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Улюкаева, не возражал против его удовлетворения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Московского районного суда Твери.

Рассмотрение ходатайства защитника в интересах Улюкаева прошло в среду, 27 апреля.

«При рассмотрении ходатайства суд учитывал мнение всех участников процесса, которые не возражали против заявленных требований», — рассказали агентству в тверском суде.

Согласно выводу суда, цель наказания, которая была зафиксирована статьей 43 УК РФ, удалось достичь. В результате ходатайство касательно УДО решили удовлетворить.

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, осуждённый за получение взятки, выйдет из тюрьмы досрочно. По данным «Интерфакса», суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-чиновника. Теперь Улюкаеву осталось дождаться, когда решение вступит в силу. Экс-министра осудили в 2017 году за получение взятки в размере $2 млн. Улюкаев вину не признал.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решён 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — сказал собеседник агентства.

Издание уточнило, что прокуратура и администрация колонии были не против условно-досрочного освобождения министра и отметили его хорошее поведение. Отмечается, что Улюкаев сможет покинуть колонию, когда решение суда вступит в силу. С учётом праздников экс-министр может оказаться на свободе уже в середине мая.

Раскрыта дата выхода на свободу бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Об этом в пятницу, 29 апреля, со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Твери сообщает «360».

По информации суда, если никто не обжалует решение об условно-досрочном освобождении, то Улюкаев сможет покинуть колонию после вступления решения в силу и выйти на свободу уже 12 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm отказался комментировать условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. УДО экс-министра подтвердили в Московском районном суде Твери. Предположительно, он выйдет на свободу после майских праздников.

Daily Storm попросил Дмитрия Пескова подтвердить или опровергнуть условно-досрочное освобождение Улюкаева, а также рассказать как к его УДО относятся в Кремле.

«Это не к нам вопрос», — ответил пресс-секретарь президента.

Как Улюкаев отбывал наказание

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, добросовестно трудится в библиотеке в колонии, нареканий к нему нет. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"[К нему вопросов] нет. Он очень начитанный, заказывает [для библиотеки] новые книги, очень добросовестно трудится", - рассказал глава ФСИН в интервью Эдуарду Петрову на телеканале "Россия-24".

По словам Калашникова, Улюкаев дает рекомендации другим заключенным, какие книги читать.

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок — проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время. Однако бывший чиновник смог избежать серьезных последствий, предоставив объяснительную записку.

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей совершил нарушение внутреннего распорядка исправительной колонии. Как сообщает Telegram-канал Baza, экс-чиновник был замечен в ходе прокурорской проверки сидящим на кровати в камере.

Правила ИК запрещают заключенным сидеть на постели в дневное время. Однако Улюкаев смог избежать «серьезных последствий», говорится в сообщении. Бывший министр написал объяснительную записку, и инцидент был исчерпан.

В тюрьме — исправительной колонии №1 Тверской области — Улюкаев, как отмечает Baza, ведет экономический кружок, который посещают несколько десятков заключенных. Кроме того, ранее стало известно, что Улюкаев работает в библиотеке ИК, куда был оформлен тюремным руководством как человек «с большим интеллектом, опытом, потенциалом». По словам самого экс-министра, скучать в библиотеке ему не приходится.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики: Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 1930–1950-х годов прошлого века», — написал Улюкаев в письме изданию News.ru.

Экс-министр добавил, что в библиотеке также имеются издания и авторов XX века: от Владимира Набокова до Умберто Эко. Улюкаев рассказал, что библиотеку колонии посещают свыше 300 читателей, которые берут не только детективы, но и «серьезные книги серьезных авторов». «Бывают и довольно интересные обсуждения», — пояснил экс-министр, который также вел литературный кружок. Зарплата Улюкаева на должности библиотекаря составляет 11,1 тыс. рублей — эти средства он может тратить на продукты в тюремном киоске.

Бывший чиновник не забывает и про физические упражнения — он делает зарядку, в которую включает элементы йоги.

«Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания и так далее», — написал Улюкаев.

Он, однако, отметил, что для полноценных занятий йогой в колонии мало места.

После Нового года бывший министр опубликовал два стихотворения, написанных за решеткой. Одно из них посвящено празднованию Нового года в тюрьме. Во втором он обратился к теме отношений между людьми и их философского осмысления.

«От Платонова до Платона, // Потом обратно, // Рассуждения многотомные // Аккуратно // Расставляя на памяти на полках. // Потом обрушить // Человек человеку — волк // Если забыть про душу!» — написал Улюкаев.

Стоит отметить, что ФСИН опровергла сообщения о VIP-условиях, в которых экс-министр экономического развития якобы отбывает свой восьмилетний срок за взятку.

«Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — заявили в ведомстве.

На восемь лет лишения свободы Алексей Улюкаев был осужден после того, как 14 ноября 2016 года его задержали с поличным при получении взятки в $2 млн на территории офиса «Роснефти». Сумку с деньгами тогдашнему министру экономического развития страны передал глава нефтяной компании Игорь Сечин.

Как считает следствие, взятка должна была стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая дала возможность «Роснефти» приобрести государственный пакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день после задержания российский президент Владимир Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.

Следствие полагает, что деньги Улюкаев потребовал от Сечина, показав ему два пальца во время игры на бильярде в Гоа.

В момент передачи подготовленной заранее взятки Улюкаеву Сечин также передал ему корзинку с колбасой. «Бойся данайцев, приносящих колбайцев», — на одном из заседаний перефразировал по этому поводу «Энеиду» Вергилия Улюкаев. Также ФСБ вело прослушку разговоров Сечина и Улюкаева в кабинете у первого. Эксперты-лингвисты утверждают, что на протяжении 20 минут чиновники общались с помощью шифра.