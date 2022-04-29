Названы самые активные в использовании "Пушкинской карты" регионы

Молодежь в Татарстане и Башкирии занимает лидирующие после Москвы позиции по покупке билетов в рамках программы "Пушкинская карта", сообщил ТАСС оператор карты "Почта банк".

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"Пушкинские карты выпускаются по всей стране. После Москвы (10% покупок) наиболее активными регионами по покупкам билетов по Пушкинским картам являются (в порядке убывания): Республика Татарстан (9%), Республика Башкортостан (7%), Санкт-Петербург (6%), Волгоградская область (5%), Кемеровская область (4%)", - отмечают в "Почта банке".

Как сообщила ТАСС старший вице-президент, директор по инновациям "Почта банка" Анастасия Масленникова, на сегодня уже более 5 млн человек получили Пушкинские карты. Банк ежедневно выпускает порядка 15 тыс. карт, а на старте проекта доходило до 700 тыс. в день. Молодежь предпочитает выпускать виртуальные карты и совершать покупки онлайн.

С сентября 2021 года молодые люди совершили по Пушкинской карте более 8 млн покупок на общую сумму свыше 5 млрд рублей, более 3 млрд из них было потрачено уже в 2022 году.