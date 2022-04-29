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1 час назад

Названы регионы, в которых активнее других используют Пушкинскую карту

ТАССиещё 1

Молодежь в Татарстане и Башкирии занимает лидирующие после Москвы позиции по покупке билетов в рамках программы "Пушкинская карта", сообщил ТАСС оператор карты "Почта банк".

Названы самые активные в использовании "Пушкинской карты" регионы
Фото: 

"Пушкинские карты выпускаются по всей стране. После Москвы (10% покупок) наиболее активными регионами по покупкам билетов по Пушкинским картам являются (в порядке убывания): Республика Татарстан (9%), Республика Башкортостан (7%), Санкт-Петербург (6%), Волгоградская область (5%), Кемеровская область (4%)", - отмечают в "Почта банке".

Как сообщила ТАСС старший вице-президент, директор по инновациям "Почта банка" Анастасия Масленникова, на сегодня уже более 5 млн человек получили Пушкинские карты. Банк ежедневно выпускает порядка 15 тыс. карт, а на старте проекта доходило до 700 тыс. в день. Молодежь предпочитает выпускать виртуальные карты и совершать покупки онлайн.

С сентября 2021 года молодые люди совершили по Пушкинской карте более 8 млн покупок на общую сумму свыше 5 млрд рублей, более 3 млрд из них было потрачено уже в 2022 году.

Пушкинская карта - специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. В 2021 году на каждую такую карту зачислено по 5 тыс. рублей из государственного бюджета.

Общество,Анастасия Масленникова,Почта Банк,
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