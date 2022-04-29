ФСБ обнародовала документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ обнародовала архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера: в них говорится, что Гитлер боялся, что его труп вывесят напоказ, как это произошло с телом лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Документы опубликовало РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Речь идет о бумагах из следственного дела бывшего личного пилота Гитлера, группенфюрера СС Ганса Баура.

Во время допроса Баур сообщил, что до самого конца апреля 1945 года никто из близких к Гитлеру людей не знал, что он намерен покончить с собой.

30 апреля Гитлер вызвал Баура к себе, заявил, что хочет с ним проститься, и поблагодарил за службу.

«Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», - рассказал Баур.

Пилот попытался отговорить Гитлера, заявив, что в случае его смерти «все развалится через несколько часов».

«Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», - ответил на это Гитлер.

Он заявил, что русские находятся на Потсдамской площади и могут взять его живым с помощью «усыпляющего газа». Он также рассказал, что приказал сжечь свой труп и тело Евы Браун из страха, что их повесят на улице, как Муссолини и его любовницу Клару Петаччи.

«Когда-нибудь впоследствии придется написать на моей могильной плите: «Он пал жертвой своих генералов», - заявил Бауру Гитлер.