Умер актер Сергей Карякин

28 апреля в возрасте 50 лет скончался актер Сергей Карякин. Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», — написала Ксенофонтова.
В январе 2022 года Карякин пожаловался на агрессивную форму рака языка. Он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубочку. Из-за крайней локализации заболевания, форма рака была неоперабельная.
Карякин известен по ролям в сериалах «В круге первом», «Высший пилотаж», «Обратная сторона Луны» и «Перевал Дятлова», а также снимался в картине «Нелюбовь».