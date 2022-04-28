Умер актер Сергей Карякин

28 апреля в возрасте 50 лет скончался актер Сергей Карякин . Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

В январе 2022 года Карякин пожаловался на агрессивную форму рака языка. Он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубочку. Из-за крайней локализации заболевания, форма рака была неоперабельная.