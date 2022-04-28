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1 час назад

Умер актер Сергей Карякин

Газета.Ru

28 апреля в возрасте 50 лет скончался актер Сергей Карякин. Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Умер актер Сергей Карякин
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», — написала Ксенофонтова.

В январе 2022 года Карякин пожаловался на агрессивную форму рака языка. Он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубочку. Из-за крайней локализации заболевания, форма рака была неоперабельная.

Карякин известен по ролям в сериалах «В круге первом», «Высший пилотаж», «Обратная сторона Луны» и «Перевал Дятлова», а также снимался в картине «Нелюбовь».

Общество,Елена Ксенофонтова,Сергей Карякин,
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