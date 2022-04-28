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47 минут назад

Фонд Владимира Потанина возглавил рейтинг благотворительных фондов Forbes

ТАСС

Благотворительный фонд Владимира Потанина второй год подряд занимает лидирующее место в составленном журналом Forbes рейтинге, куда вошли 20 благотворительных фондов богатейших российских бизнесменов. Список опубликован в четверг на сайте издания.

Фонд Потанина возглавил рейтинг благотворительных фондов Forbes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет журнал, в 2021 году в жизни фонда Потанина произошло ключевое событие - создание собственного эндаумента. Миллиардер считает его важным инструментом реализации масштабных проектов и за 10 лет планирует увеличить его до 100 млрд рублей. На сегодняшний день у фонда Потанина семь благотворительных программ, в том числе по поддержке музеев, а также стипендиальная программа и Центр развития филантропии. Бюджет фонда вырос до 1870 млн рублей, сообщает Forbes.

Второе место в рейтинге занял благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с бюджетом в 876,7 млн рублей. В 2022 году в марте фонд запустил новые антикризисные проекты для НКО, один из них, проект "Открытая дверь", поддержит партнерские организации, которые работают с уязвимыми группами населения. Также фонд присоединился к оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса, добавляет журнал.

Замыкает тройку лидеров фонд "Сафмар" Михаила Гуцериева. В 2021 году у фонда самый большой бюджет из всех организаций - 2,5 млрд рублей. Фонд ведет 37 целевых благотворительных программ по 10 направлениям в 27 регионах России, пишет издание.

В рейтинг издания также вошли: фонд "Абсолют-Помощь" (бюджет 891 млн рублей), фонд "Искусство, наука и спорт" (1,5 млрд рублей), фонд "Наше будущее" (1 млрд рублей), фонд "Базис" (488,5 млн рублей), "Рыбаков фонд" (303 млн рублей), благотворительный фонд "Свет" (544,8 млн рублей), благотворительный фонд Михаила Прохорова (215,8 млн рублей), фонд семьи Тиньковых (710 млн рублей) и др.

Общество,Михаил Гуцериев,Геннадий Тимченко,Владимир Потанин,Михаил Прохоров,
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