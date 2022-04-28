Фонд Потанина возглавил рейтинг благотворительных фондов Forbes

Благотворительный фонд Владимира Потанина второй год подряд занимает лидирующее место в составленном журналом Forbes рейтинге, куда вошли 20 благотворительных фондов богатейших российских бизнесменов. Список опубликован в четверг на сайте издания.

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Как пишет журнал, в 2021 году в жизни фонда Потанина произошло ключевое событие - создание собственного эндаумента. Миллиардер считает его важным инструментом реализации масштабных проектов и за 10 лет планирует увеличить его до 100 млрд рублей. На сегодняшний день у фонда Потанина семь благотворительных программ, в том числе по поддержке музеев, а также стипендиальная программа и Центр развития филантропии. Бюджет фонда вырос до 1870 млн рублей, сообщает Forbes.

Второе место в рейтинге занял благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с бюджетом в 876,7 млн рублей. В 2022 году в марте фонд запустил новые антикризисные проекты для НКО, один из них, проект "Открытая дверь", поддержит партнерские организации, которые работают с уязвимыми группами населения. Также фонд присоединился к оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса, добавляет журнал.

Замыкает тройку лидеров фонд "Сафмар" Михаила Гуцериева. В 2021 году у фонда самый большой бюджет из всех организаций - 2,5 млрд рублей. Фонд ведет 37 целевых благотворительных программ по 10 направлениям в 27 регионах России, пишет издание.