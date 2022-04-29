В Якутске презентовали капсулу времени с посланием будущим поколениям

Церемония презентации капсулы времени с посланием будущим поколениям состоялась в пятницу в Якутске в ходе театрализованного представления в спорткомплексе "Триумф", посвященного 100-летию Якутской АССР.

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В торжественной церемонии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев и представители молодежи из районов и городских округов республики.

В капсулу времени поместили музыкальный инструмент хомус как символ культуры Якутии. В честь 100-летия Якутской АССР на священной горе в Якутске Чочур Муран установят статую Эллэя - по преданию, первопредка якутов. В сосуде, который Эллэй будет держать в руках, будет храниться капсула времени с посланием будущим поколениям нового столетия, до 2122 года.

В поэме-мистерии "И они продолжили творенье мира" зрителям показали Якутию в период освоения Сибири и Дальнего Востока, рассказали о том, как повлияли на развитие территории православие, великие северные экспедиции, революции, становление советской власти, а также обретение автономии как начало нового отсчета истории Якутии. Героями представления стали образы якутских выдающихся деятелей Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова. В театрализованном представлении задействовали свыше 1,7 тыс. человек.