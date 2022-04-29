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23 минуты назад

В Якутске презентовали капсулу времени с посланием будущим поколениям

ТАССиещё 1

Церемония презентации капсулы времени с посланием будущим поколениям состоялась в пятницу в Якутске в ходе театрализованного представления в спорткомплексе "Триумф", посвященного 100-летию Якутской АССР.

В Якутске презентовали капсулу времени с посланием будущим поколениям
Фото: ТАССТАСС

В торжественной церемонии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев и представители молодежи из районов и городских округов республики.

В капсулу времени поместили музыкальный инструмент хомус как символ культуры Якутии. В честь 100-летия Якутской АССР на священной горе в Якутске Чочур Муран установят статую Эллэя - по преданию, первопредка якутов. В сосуде, который Эллэй будет держать в руках, будет храниться капсула времени с посланием будущим поколениям нового столетия, до 2122 года.

В поэме-мистерии "И они продолжили творенье мира" зрителям показали Якутию в период освоения Сибири и Дальнего Востока, рассказали о том, как повлияли на развитие территории православие, великие северные экспедиции, революции, становление советской власти, а также обретение автономии как начало нового отсчета истории Якутии. Героями представления стали образы якутских выдающихся деятелей Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова. В театрализованном представлении задействовали свыше 1,7 тыс. человек.

В 2022 году регион празднует 100-летие образования Якутской АССР. Декрет об образовании Якутской АССР был подписан 27 апреля 1922 года. Спустя 70 лет, в 1992 году, в этот же день вступила в силу Конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации.

Общество,Платон Ойунский,Максим Аммосов,Айсен Николаев,
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