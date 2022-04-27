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42 минуты назад

Москвичка задумала выпустить туалетную бумагу с логотипами ушедших иностранных компаний

Мослента

Жительница Москвы Мария Рыбкина задумала запустить производство туалетной бумаги с логотипами ушедших из России иностранных компаний. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Москвичка задумала выпустить туалетную бумагу с логотипами ушедших иностранных компаний
Фото: globallookpressgloballookpress

Женщина рассказала, что идея пришла ей в голову после приостановки деятельности некоторых западных фирм на территории страны. Она считает, что таким образом компании проявили неуважение к россиянам. И решила нестандартным образом ответить им и заработать.

«Я убеждена, что сейчас идеальное время для взлета российского бизнеса, а иностранные компании, покинувшие Россию, еще горько пожалеют о своем решении», — сказала Рыбкина.

Сообщается, что москвичка уже нашла инвестиции под проект и вскоре планирует запустить производство.

Ранее старое фото талона на покупку сапог в магазине натолкнуло пользователей сети на воспоминания о том, как приобретали в СССР дефицитные товары, одежду и продукты.

Общество,Мария Рыбкина,
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