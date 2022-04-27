Москвичка задумала выпустить туалетную бумагу с логотипами ушедших иностранных компаний

Жительница Москвы Мария Рыбкина задумала запустить производство туалетной бумаги с логотипами ушедших из России иностранных компаний. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: globallookpress globallookpress

Женщина рассказала, что идея пришла ей в голову после приостановки деятельности некоторых западных фирм на территории страны. Она считает, что таким образом компании проявили неуважение к россиянам. И решила нестандартным образом ответить им и заработать.

«Я убеждена, что сейчас идеальное время для взлета российского бизнеса, а иностранные компании, покинувшие Россию, еще горько пожалеют о своем решении», — сказала Рыбкина.

Сообщается, что москвичка уже нашла инвестиции под проект и вскоре планирует запустить производство.