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46 минут назад

Ярошенко: «Отбыл двенадцать лет ни за что!»

Вероника Полынина

Российский летчик Константин Ярошенко, который вернулся в Россию после почти 12 лет тюремного заключения в США, заявил, что все эти годы отбывал наказание ни за что. Видеозапись, на которой Ярошенко делится эмоциями в первые минуты после обмена на осужденного в России американца Тревора Рида, публикует ТАСС.

«Двенадцать лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: "Ну, отпусти, мне больно"», - рассказал Ярошенко.

27 апреля МИД России сообщил об обмене осужденного в 2019 году в России за нападение на полицейских гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина.

"Трудные решения": Байден об обмене Рида на летчика Ярошенко

Обмен состоялся на аэродроме в Турции. Самолет с Ярошенко на борту уже приземлился в московском аэропорту Внуково.

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