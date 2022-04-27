Российский летчик Константин Ярошенко, который вернулся в Россию после почти 12 лет тюремного заключения в США, заявил, что все эти годы отбывал наказание ни за что. Видеозапись, на которой Ярошенко делится эмоциями в первые минуты после обмена на осужденного в России американца Тревора Рида, публикует ТАСС.

«Двенадцать лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: "Ну, отпусти, мне больно"», - рассказал Ярошенко.

27 апреля МИД России сообщил об обмене осужденного в 2019 году в России за нападение на полицейских гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина.