Во Владивостоке открывается выставка плакатов

Во Владивостоке в центре современного искусства «Артэтаж» 29 апреля откроется выставка плакатов советских и современных художников «Рассеялось, как дым. Плакатное искусство в СССР». Об этом сообщает издание PrimNews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На выставке будут представлены работы Василия Галактионова, Влада Лукьяновича, Михаила Чувакина (Владивосток), Дмитрия Пантюшина (Москва)и Даниила Титова (Красноярск).

С помощью советских плакатов выставка поднимает вопрос — что интересует современное общество и какие проблемы стоят перед ним. Также на выставке будут представлены работы художников, которые работают с плакатной формой как медиумом.

«Советская реклама представляет собой любопытный феномен, — некоммерческая реклама коммерческого характера, реклама ради рекламы, или вернее реклама ради политических целей.В сформировавшейся экосистеме деятели культуры становились рекламопроизводителями, а множество организаций — рекламораспространителями», — говорится в заявлении центра.