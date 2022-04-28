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13 минут назад

Во Владивостоке открывается выставка плакатов советских и современных художников

Lenta.ruиещё 1

Во Владивостоке в центре современного искусства «Артэтаж» 29 апреля откроется выставка плакатов советских и современных художников «Рассеялось, как дым. Плакатное искусство в СССР». Об этом сообщает издание PrimNews.

Во Владивостоке открывается выставка плакатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На выставке будут представлены работы Василия Галактионова, Влада Лукьяновича, Михаила Чувакина (Владивосток), Дмитрия Пантюшина (Москва)и Даниила Титова (Красноярск).

С помощью советских плакатов выставка поднимает вопрос — что интересует современное общество и какие проблемы стоят перед ним. Также на выставке будут представлены работы художников, которые работают с плакатной формой как медиумом.

«Советская реклама представляет собой любопытный феномен, — некоммерческая реклама коммерческого характера, реклама ради рекламы, или вернее реклама ради политических целей.В сформировавшейся экосистеме деятели культуры становились рекламопроизводителями, а множество организаций — рекламораспространителями», — говорится в заявлении центра.

Там отметили, что в годы перестройки интерес к советским плакатам и их коллекционированию вырос до небывалых размеров и сегодня советский плакат стал ценным объектом для коллекционирования и предметом вдохновения. Новое поколение авторов, работающих с плакатами, не стремятся призывать к чему-либо, а занимаются констатацией собственных самоощущений, заключили в «Артэтаже».

Общество,Василий Галактионов,
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