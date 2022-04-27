Около половины путёвок по России в майские праздники приходится на Сочи, сообщает «Компания» со ссылкой на туроператоров страны. Также популярны экскурсии в Казань, Санкт-Петербург и Тюмень. Лидирует же среди всех направлений отдыха, как и раньше, Турция.

Сегодня туризм постепенно оживляется и выходит из режима ожидания, возобновляются полётные программы в Турцию, расширяется ассортимент туров по России, и есть перспектива открытия зарубежных направлений с постепенным послаблением ограничений, — рассказали в пресс-службе Anex Tour.

В компании отметили, что на это повлияло и расширение списка городов, доступных для вылета.

Также россияне собираются отправиться путешествовать в ОАЭ, в Египет и в Абхазию. На пятом месте среди популярных зарубежных направлений одновременно Армения, Мальдивы, Азербайджан, Таиланд и Шри-Ланка. Туроператор Fun&Sun прогнозирует всплеск спроса на туры сейчас, когда до праздников осталась неделя.

Обычно туристы бронируют поездки на 6-9 дней.

Больше всего туров на майские праздники 2022 года продано в Россию и Турцию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные своей аналитической службы.

"Первое место в 2022 году по объемам продаж туров на майские праздники в организованном туризме поделили Россия и Турция примерно в равных долях (около 36-38% каждая)", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, наиболее популярными внутрироссийскими направлениями на майские праздники стали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татария и Северный Кавказ. Также популярностью на этот период пользуются экскурсионные и оздоровительные туры на Алтай, в Башкирию, в Тюменскую и Калининградскую области. Крым из-за близости к зоне проведения специальной военной операции и закрытого аэропорта впервые не вошел в пятерку наиболее популярных направлений на майские праздники.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются туры в Турцию, ОАЭ, Абхазию, Египет, на Мальдивы, Шри-Ланку и в другие островные государства. Кроме того, большинство туроператоров отмечают уверенный рост спроса на туры в страны СНГ, рассказали в ассоциации.

Средняя стоимость путешествия по России на майские праздники выросла за год не более чем на 15% - до 45-65 тыс. руб. на двоих, стоимость круизов увеличилась на 3-5%. Стоимость путевок в Турцию составляет от 70 тыс. руб. на двоих на неделю, туры в отели, работающие по системе "все включено", стоят от 170 тыс. руб. Средняя стоимость путевок в ОАЭ составляет около 230 тыс. руб., в Абхазию - 60-70 тыс. руб., в Египет - около 170 тыс. руб., на Мальдивы - от 350 до 800 тыс. руб., на Шри-Ланку - около 130 тыс. руб.

Динамика спроса на путешествия в майские праздники

Общий объем продаж туров на майские праздники возрос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным АТОР, такой прирост в значительной степени обеспечен тем, что в апреле 2021 года не продавались путевки в Турцию и отсутствовали чартеры в Египет. Продажи туров по России у профильных туроператоров по внутреннему туризму выросли за год на 17-25%, а продажи речных круизов - на 30%. Однако у подавляющего большинства многопрофильных туроператоров продажи путевок по России либо остались на уровне прошлого года, либо увеличились на 2-5%.

Аналитическая служба АТОР изучила статистику продаж туров на майские праздники у 17 туроператоров - членов ассоциации, в том числе шести крупных многопрофильных игроков рынка. Анализировались данные состоявшихся на 22 апреля продаж туров с заездами с 29 апреля по 8 мая в 2022 и в 2021 годах.

Аналитики программы лояльности СберСпасибо провели исследование по списанию бонусов среди клиентов (более 60 миллионов человек) и выявили самые популярные туристические направления.

В этом году россияне использовали 145 миллионов бонусов при покупке авиабилетов и бронировании отелей в майские праздники. Это сопоставимо с данными 2021 года: тогда было потрачено 149 миллионов бонусов.

Чаще всего клиенты обменивают бонусы на билеты и бронирование отелей на одного человека (64 процента опрошенных). На двоих — в 25 процентах случаев, а на троих-четверых в 4 и 5 процентах соответственно.

В этом году топ лидирующих направлений в майские праздники расширился, в списке главных предпочтений при покупке билетов: Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград и Владивосток. Самыми востребованными для бронирования стали гостиницы Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Казани, Владивостока и Краснодара.

С начала года верхушка рейтинга самых популярных туристических направлений России в целом: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа, Симферополь и Тюмень. При этом Казань заняла 13-е место, а Калининград — 17-е.

Рейтинг самых востребованных зарубежных городов возглавляет Ереван. За ним следуют Стамбул, Минск и Баку.

«Традиционно россияне планируют поездки в майские заблаговременно: пиковые значения по покупкам на праздники этого года в разделе "Тревел" сайта СберСпасибо случились еще в июле-августе 2021-го и в начале апреля 2022-го. Что касается способа путешествий, мы отмечаем, что порядка 48 процентов списаний бонусов в разделе пришлось на авиапокупки, а 47 процента списаний — на приобретение ж/д билетов. Также в этом году мы прогнозируем увеличение доли бронирования отелей в связи с уходом ряда иностранных игроков», — рассказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо.

Чтобы воспользоваться бонусами от СберСпасибо для покупки билетов или бронирования отелей, нужно оформлять заказы в приложении или на сайте программы в разделе «Тревел». При оформлении заказа необходимо указать количество бонусов или миль для списания. Участники могут покрыть до 99 процентов стоимости покупки бонусами.

Лидером по доступности отдыха на майские праздники стали туры по России. Рейтинг самых популярных направлений назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, средняя стоимость путевок на российские курорты с заездами в период майских праздников составила 53 тысячи рублей на двоих туристов. При этом отмечается, что конечная цена путешествия выходит чуть дороже за счет самостоятельно приобретенных билетов или затрат на бензин. Наиболее продаваемыми направлениями предсказуемо стали Большой Сочи вместе с Красной Поляной, Казань, Санкт-Петербург, Геленджик, Московская область, Кавминводы, Калининград и Карелия.

На втором месте по ценовой доступности туры в Абхазию — их покупка в среднем обходится в 64 тысячи рублей. На третьем —Турция и Египет, стоимость турпакетов с заездом на майские праздники примерно одинаковая — около 170 тысяч рублей. Следом идет ОАЭ — 230 тысяч рублей, отдых на популярных курортах богачей, Мальдивах и Сейшелах, оценивается в 472 и 521 тысячу рублей соответственно.

Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.

«Статистика очень интересная, на первом месте – Казань, далее Петербург, Нижний Новгород, Кисловодск, Москва, Волгоград, Ярославль, Махачкала, Псков, только потом Сочи. По объективным причинам, потому что это желтая зона. На самом деле мест для проведения отпуска и получения колоссальных впечатлений в России немерено. Дагестан – там сумасшедшей красоты горы, места, Камчатка. В России очень много мест, где можно отдохнуть, главное понять – с какой целью ехать», - рассказал Исаев.

При этом, по его словам, на некоторых направлениях сохраняются проблемы с размещением, например, в Алтае.

С начала введения антироссийских санкций туроператоры вывезли на родину чуть больше 120 тысяч россиян, заявил ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.

Россияне массово захотели провести предстоящие майские праздники на даче — в подобном желании признались 42 процента опрошенных граждан. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

При этом, согласно полученным данным, отправиться в поездку на Черноморское побережье Кавказа планируют лишь три процента респондентов, в Крым — два процента.

Что касается зарубежных направлений, то подобный вариант отдыха рассматривают также два процента россиян — на постсоветском пространстве предпочтения отдаются в пользу Абхазии, Белоруссии и Узбекистана, за пределами бывшего СССР интерес, в основном, к путешествиям в Румынию и Турцию.

Также, по информации ВЦИОМ, ничего не планировали на предстоящие длинные выходные 85 процентов опрошенных, а не смогут отдохнуть в ближайшие праздники пять процентов.

Ранее сообщалось, что отечественные туристы активно бронируют гостиницы в Санкт-Петербурге на майские праздники. Согласно полученным данным, уровень бронирований объектов размещения в Северной столице составил 18,2 процента. На втором месте оказалась Москва с долей 11,7 процента.

Россия решила выйти из Всемирной туристской организации (UNWTO), штаб-квартира которой расположена в Мадриде. Об этом сообщает Agencia EFE.

UNWTO эту информацию подтвердила.

При этом отмечается, что вопрос о членстве Москвы в организации пока открыт. До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что приостановка участия России во Всемирной туристской организации создала бы пагубный прецедент.

Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина инициировали проведение первого в истории заседания исполнительного совета Всемирной туристской организации. На нем обсуждалось предложение о приостановке членства Москвы из-за украинского конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого ряд западных стран выступил против боевых действий, ввел несколько пакетов жестких антироссийских санкций и начал оказывать Украине военную помощь.

России из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на туристическую отрасль и она продолжит развиваться. Об этом он сообщил журналистам.

«Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты», — сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли выход из этой организации на развитие туризма в стране.