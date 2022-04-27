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53 минуты назад

Какие регионы продлили майские праздники в 2022 году

Мария Иванова

В 2022 году в Чечне, Адыгее и Пензенской области решили продлить майские праздники. Об этом рассказали Abnews.ru и «ПензаСМИ».

Какие регионы продлили майские праздники в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство россиян в 2022-м будут отдыхать на майские праздники дважды - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Первая часть майских праздников продлится четыре дня: суббота, 30 апреля, воскресенье, 1 мая, понедельник, 2 мая, и вторник, 3 мая.

Вторая часть праздничных каникул - в честь Дня Победы - начнется в субботу, 7 мая, и также продлится четыре дня (суббота, воскресенье, 8 мая, понедельник, 9 мая, вторник, 10 мая). За ними последуют три рабочих дня - со среды, 11 мая, по пятницу, 13 мая.

Перерыв между двумя отрезками праздников составит три рабочих дня - со среды, 4 мая, по пятницу, 6 мая. Но в Чечне, Адыгее и Пензенской области график будет другим.

В Чечне подписали указ, по которому 4 мая также будет выходным в связи с празднованием Ураза-байрама.

В Адыгее дополнительными выходными сделали 4 и 5 мая, так как Ураза-байрам (2 мая) и Радоница (поминовение усопших - 3 мая) совпали с нерабочими праздничными днями. В Пензе дополнительным выходным в честь Радоницы сделали 4 мая.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее заявил, что регионы имеют право самостоятельно продлевать майские праздники.

Общество,Владислав Даванков,Госдума,
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