Умер экс-глава аналитического управления КГБ Леонов

Николай Леонов в 1952 году закончил МГИМО и через год начал учебу на филологическом факультете Мексиканского университета. В эти годы он познакомился с кубинским революционером Раулем Кастро и Че Геварой. В 1958 году был рекомендован на службу во внешнюю разведку. Привлекался для установления контактов с революционным руководством Кубы. Семь лет прожил в Мексике.