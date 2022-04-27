Умер экс-глава аналитического управления КГБ Леонов

Бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки Николай Леонов скончался после продолжительной болезни в возрасте 93 лет. Об этом пишет ТАСС.
«27 апреля после тяжелой продолжительной болезни на 94-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, ветеран СВР Николай Сергеевич Леонов», - заявил изданию руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
Служба внешней разведки выразила искренние соболезнования родным и близким Леонова.
Николай Леонов в 1952 году закончил МГИМО и через год начал учебу на филологическом факультете Мексиканского университета. В эти годы он познакомился с кубинским революционером Раулем Кастро и Че Геварой. В 1958 году был рекомендован на службу во внешнюю разведку. Привлекался для установления контактов с революционным руководством Кубы. Семь лет прожил в Мексике.
Ранее стало известно, что на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Михаил Васенков.