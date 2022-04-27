СМИ: Хаматова отстранилась от работы фонда «Подари жизнь»

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова полностью отстранилась от деятельности благотворительного фонда «Подари жизнь». Как сообщает URA.RU, больше месяца на сайте фонда не выходят новости о Хаматовой, а информации о реальном участии актрисы в благотворительной деятельности не появлялось с начала февраля 2022 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В последней публикации с упоминанием артистки от 21 марта фонд сообщает, что Чулпан остается его учредителем, а сама организация продолжает работать. Отмечается, что личное решение актрисы о переезде не связано с работой фонда и не означает прекращения помощи.

Напомним, что в 2006 году Хаматова и Дина Корзун стали соучредителями фонда «Подари жизнь», который собирал деньги для помощи детям, страдающим от онкологических заболеваний.

21 марта стало известно, что Хаматова уехала из России вместе с детьми. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии. Там она хотела «переждать» события, однако после приняла решение об эмиграции.