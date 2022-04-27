В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Умер экс-начальник аналитического управления КГБ Николай Леонов

ТАССиещё 3

Бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов, знакомый с Фиделем Кастро и Че Геварой, умер на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Умер экс-начальник аналитического управления КГБ Николай Леонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"27 апреля после тяжелой продолжительной болезни на 94-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, ветеран СВР Николай Сергеевич Леонов", - сказал он.

Видео дня

Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Николай Леонов родился 22 августа 1928 года в крестьянской семье. После окончания МГИМО в 1952 году был направлен на работу в издательство иностранной литературы. В апреле 1953 года его направили в Мексику, где он поступил на учебу в Мексиканский университет на филологический факультет. В эти годы он познакомился с кубинским революционером Раулем Кастро и Че Геварой. С 1956 по 1958 год вновь работал в издательстве иностранной литературы.

В 1958 году был рекомендован на службу во внешнюю разведку. Еще во время учебы в разведшколе вошел с состав миссии заместителя председателя Совета министров СССР Микояна в Мексику, а затем на Кубу для установления контактов с кубинским революционным руководством. С 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике. Привлекался для работы с Фиделем Кастро и другими кубинскими руководителями.

С 1968 года работал в центральном аппарате внешней разведки, неоднократно выезжал в краткосрочные загранкомандировки в Южную Америку, Среднюю Азию, другие страны. Выполнял ответственные поручения руководства разведки. В 1971-1983 годах был заместителем начальника информационно-аналитического управления внешней разведки, с 1983 по 1990 год - заместителем начальника разведки. В 1990-1991 годах занимал должность начальника аналитического управления КГБ СССР.

Награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями. Отмечен знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".

Общество,Николай Леонов,Фидель Кастро,Рауль Кастро,Сергей Иванов,СВР России,КГБ СССР,МГИМО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители