Российская художница обвинила журнал Playboy в плагиате

Россиянка Мария Янковская обвинила французскую версию журнала Playboy в плагиате ее работы. Об этом художница сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: ТАСС ТАСС

Так, Янковская опубликовала снимок, сделанный фотографом Рено Колруэром, и сравнила его со своей картиной «Неравный брак».

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В фотосессии издания принял участие писатель Фредерик Бегбедер, который позировал на полу, смотря на женские ноги в красных туфлях Emanuel Ungaro. Художница считает, что ее эскиз был использован Playboy как прямой образец для съемки.

Кроме того, россиянка заявила, что авторы фотосессии скопировали идею без ее согласия.

«Почему вы воруете идеи российских художников, если вы "отменили" Россию?» — прокомментировала она свой пост, отметив официальный аккаунт журнала.

Янковская попросила свою аудиторию помочь распространить публикацию в сети, чтобы придать огласку произошедшему.

Вдобавок художница подчеркнула, что издание ограничило возможность комментирования снимков на официальной странице в соцсети.

«Я не собираюсь ни с кем судиться, просто решила задать вопрос. За то, что кто-то вдохновился, в суд не подают», — уточнила она.

В своем блоге Янковская также разместила ответ, полученный от представителей бренда Emanuel Ungaro, чью обувь использовали для фотосессии. По словам сотрудников компании, данная съемка была реализована командой журнала, поэтому марка не имеет к ней никакого отношения.