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46 минут назад

День парламентаризма включат в план воспитательной работы

ТАСС

Минпросвещения РФ намерено включить День российского парламентаризма в календарный план воспитательной работы, заявил глава министерства Сергей Кравцов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, проходящего в среду в Санкт-Петербурге.

День парламентаризма включат в план воспитательной работы
Фото: ТАССТАСС

"Хочу всех поздравить с Днем российского парламентаризма. <...> Сегодня мы формируем календарный план воспитательной работы на очередной год, и 27 апреля будет обязательно включено в этот план", - заявил Кравцов.

По его словам, в сентябре во всероссийском детском центре "Артек" пройдет тематическая смена, посвященная ученическому самоуправлению. На этом мероприятии будет дан старт образовательной программе по развитию института ученического самоуправления.

Календарный план воспитательной работы формируется учебным заведением с учетом примерного плана и включается в общеобразовательную программу учреждения. В календарном плане воспитательной работы организации должны указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году.

27 апреля в России ежегодно отмечается памятная дата - День российского парламентаризма. Праздник был установлен 27 июня 2012 году, когда президент РФ Владимир Путин внес изменения в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года.

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Минпросвещения России,Федеральное Собрание России,
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