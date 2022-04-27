Осужденные IT-специалисты будут привлекаться к удаленной работе

ФСИН рассматривает привлечение IT-специалистов, отбывающих наказание в исправительных центрах, к удаленной работе на коммерческие компании. С такими предложениями к ведомству обратились в ряде регионов России, сообщил ТАСС в среду в кулуарах стратегической конференции "Импортонезависимость" в Новосибирске замглавы ФСИН Александр Хабаров.
"Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах", - рассказал Хабаров.
Он пояснил, что речь идет о тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах.
"Исправительные центры подразумевают, что это форма наказания через исправительные работы. Обязанность трудиться - это пункт номер один. В любой сфере они (центры - прим. ТАСС) могут быть применены, в том числе в IT-технологиях", - уточнил замглавы ФСИН.
Он добавил, что, согласно законодательству, осужденный в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, однако формат удаленный работы позволит им работать для компании в другом субъекте.