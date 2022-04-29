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15 минут назад

"Интерфакс": суд досрочно освободил экс-министра Улюкаева

Газета.Ruиещё 1

Суд постановил досрочно освободить бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого осудили на восемь лет за коррупцию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

"Интерфакс": суд досрочно освободил экс-министра Улюкаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — рассказал источник, добавляя, что прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

По его словам, если решение не будет обжаловано, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая.

Экс-глава Минэкономразвития был осужден в 2017 году по делу о получении взятки. Он с мая 2018 года отбывает восьмилетний срок в исправительной колонии №1 в Тверской области. В 2020 году против него было открыто новое исполнительное производство.

В январе суд арестовал адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала политика. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

До этого Квеидзе отвергла обвинения продюсера и бывшего совладельца банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера в том, что она якобы получила полтора миллиона долларов, не оказав юридической помощи. До этого в ряде СМИ появилось сообщение о том, что мужчина обратился в Следственный комитет с заявлением на юриста.

Общество,Дареджан Квеидзе,Юрий Глоцер,Алексей Улюкаев,Следственный комитет,КБ "БФГ-Кредит",Минэкономразвития,
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