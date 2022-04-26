Электроника и Сыроежкина признали террористами на Украине

«Еще в декабре 2014 года мы привезли в Донбасс гуманитарную помощь, дали в бомбоубежищах концерты для детей, провели творческие встречи. Школьники были в восторге, а нас с братом на Украине объявили в связи с террористами. Хотя в Донбассе мы герои. Мы поддержали людей. На Украине же сейчас у власти оказались настоящие фашисты, сволочи. Мы с братом видели, что творили украинские военные. Если бы сейчас мне дали в руки автомат, я был бы в первых рядах тех, кто защищает Донбасс. Но мне уже из-за возраста не разрешат», — сказал Торсуев.