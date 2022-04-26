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8 минут назад

Электроника и Сыроежкина признали террористами на Украине

Елена Прошина

Актеров Владимира и Юрия Торсуевых, известных по ролям Электроника и Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», на Украине признали террористами.

Электроника и Сыроежкина признали террористами на Украине
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В 2014 году они привезли в Донбасс гуманитарную помощь и дали в бомбоубежищах концерты для детей, в Киеве данные действия сочли предательством. Об этом «Комсомольской правде» рассказал Владимир Торсуев.

«Еще в декабре 2014 года мы привезли в Донбасс гуманитарную помощь, дали в бомбоубежищах концерты для детей, провели творческие встречи. Школьники были в восторге, а нас с братом на Украине объявили в связи с террористами. Хотя в Донбассе мы герои. Мы поддержали людей. На Украине же сейчас у власти оказались настоящие фашисты, сволочи. Мы с братом видели, что творили украинские военные. Если бы сейчас мне дали в руки автомат, я был бы в первых рядах тех, кто защищает Донбасс. Но мне уже из-за возраста не разрешат», — сказал Торсуев.

Он отметил, что его часто приглашают на различные шоу об Украине, но он отказывается участвовать в них, поскольку уверен, что в таком случае «драки в эфире будет не избежать».

«Потому что Украина для меня — не пустой звук: мои родители с Украины, моя жена родом оттуда», — добавил Торсуев.

Кроме того именно на Украине началась карьера актеров. В частности, в Одессе снимались «Приключения Электроника».

Также Торсуев прокомментировал осуждение военной спецоперации России на Украине со стороны некоторых артистов РФ. Он признался, что удивился тому «сколько в этой пятой колонне предателей и подонков, которые ратуют за фашизм». По мнению Торсуева, из народных героев и любимцев они стали предателями.

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