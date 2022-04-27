На фестивале в Екатеринбурге представят сказки уральских авторов

Жители Свердловской области впервые представят сказки собственного сочинения на фестивале "Дикоросы", который пройдет 4 июня в Екатеринбурге. Их оценят эксперты - ведущие специалисты в области народной культуры Урала, сообщили организаторы во вторник.

Фото: uralpress.ru uralpress.ru

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в РФ Года культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия.

"В рамках фестиваля "Дикоросы" впервые состоится демопанель сказок собственного сочинения. Авторы прочитают произведения перед экспертами, которыми выступят Вячеслав Печняк, этнолог, ведущий методист по научно-практической деятельности Центра традиционной народной культуры Среднего Урала; Наталия Шмелькова, руководитель проекта Ural Music Camp; Ольга Балюк, автор Telegram-канала "Страшные сказки"; Антон Бутаков, главный режиссер Центра современной драматургии, режиссер театральной платформы фестиваля сказок "Дикоросы", - говорится в сообщении. Фестиваль состоится 4 июня.

Программа разделена на детскую, подростковую и взрослую, она включает в себя театральную платформу, где будут представлены в том числе спектакли по сказкам, мастер-классы народных ремесел, застольные песни, этнографическая зона с музеями и туристическими клубами, а также главная сцена с выступлениями современных музыкальных фолк-коллективов, театральными постановками и показом мультфильмов.